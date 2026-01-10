İsmail Yüksek: 'Burada olmayanlara selam olsun'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından konuştu.
İsmail Yüksek, "Mükemmel mücadele, hak ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Herkese teşekkür ederim." dedi.
Milli futbolcu, "Yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyet, yönetime teşekkür ederim. Burada olmayanlar var, onlara da selam olsun." diye konuştu.
