Trabzonsporlu Oulai: 'Hayalini kurduğum takım PSG'

Trabzonspor 'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan transfer ettiği Christ Oulai, Fildişi Sahilleri Milli Takımı kampında ülkesinin basınına konuştu.

Bordo-Mavili formayla gösterdiği performansın ardından milli takıma davet edilen 19 yaşındaki futbolcu, kariyer hedefleri ve futbol anlayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan genç oyuncu, kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansın ardından 19 yaşında Fildişi Sahilleri Milli Takımı'na seçildi. Oulai, milli takım kampında Bedeew Sports'un sorularını yanıtladı.

"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIM PSG"

Oulai, hangi ligi sevdiği ve hayalini kurduğu kulüple ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcu, "Bazılarına tuhaf gelebilir ama ben Fransa Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig falan ilgimi çekmiyor. Hayalini kurduğum takım da PSG. Ligue 2'de oynarken, Ligue 1'den hiçbir kulübün beni transfer etmemesini ise nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." sözleriyle hedeflerini dile getirdi.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK İVME YAKALADI

Trabzonspor'a transferinin ardından kısa sürede dikkat çeken bir performans ortaya koyan Oulai'nin bu çıkışı, milli takım davetiyle de taçlandı.

Genç oyuncunun Bordo-Mavili formaya ortaya koyduğu başarılı oyunla birlikte sürdürdüğü milli takım performansı, Avrupa devlerinin dikktini çekiyor.

Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üretti. (Haber 61)