10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
0-154'
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
17:00
10 Ocak
Como-Bologna
17:00
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
18:00
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
18:00
10 Ocak
M.City-Exeter City
18:00
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
0-029'
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
17:30
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
17:30
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
17:30
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-229'
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Trabzonsporlu Oulai: "Hayalini kurduğum takım PSG"

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, Fildişi Sahilleri Milli Takımı kampında verdiği röportajda hayalini kurduğu takıma dair dikkat çeken sözler söyledi.

10 Ocak 2026 16:04
Fotoğraf: AA
Trabzonsporlu Oulai: 'Hayalini kurduğum takım PSG'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan transfer ettiği Christ Oulai, Fildişi Sahilleri Milli Takımı kampında ülkesinin basınına konuştu.
 
Bordo-Mavili formayla gösterdiği performansın ardından milli takıma davet edilen 19 yaşındaki futbolcu, kariyer hedefleri ve futbol anlayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan genç oyuncu, kısa sürede ortaya koyduğu etkili performansın ardından 19 yaşında Fildişi Sahilleri Milli Takımı'na seçildi. Oulai, milli takım kampında Bedeew Sports'un sorularını yanıtladı.
 
"HAYALİNİ KURDUĞUM TAKIM PSG"
 
Oulai, hangi ligi sevdiği ve hayalini kurduğu kulüple ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcu, "Bazılarına tuhaf gelebilir ama ben Fransa Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig falan ilgimi çekmiyor. Hayalini kurduğum takım da PSG. Ligue 2'de oynarken, Ligue 1'den hiçbir kulübün beni transfer etmemesini ise nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." sözleriyle hedeflerini dile getirdi.
 
TRABZONSPOR'DA BÜYÜK İVME YAKALADI
 
Trabzonspor'a transferinin ardından kısa sürede dikkat çeken bir performans ortaya koyan Oulai'nin bu çıkışı, milli takım davetiyle de taçlandı.
 
Genç oyuncunun Bordo-Mavili formaya ortaya koyduğu başarılı oyunla birlikte sürdürdüğü milli takım performansı, Avrupa devlerinin dikktini çekiyor.
 
Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist üretti. (Haber 61)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.