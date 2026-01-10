Okan Buruk'tan derbide sürpriz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalindeki Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir karara imza attı.
Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında derbide kalede Günay Güvenç'e forma verdi.
Günay, geçen sezon da Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde kaleyi korumuştu.
Galatasaray'ın derbide ilk 11'i:
