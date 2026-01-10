Virgil van Dijk'tan geleceği için açıklama!

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, hakkında çıkan emeklilik haberlerini yalanladı ve birkaç yıl daha oynamak istediğini söyledi.
"EMEKLİLİK DEMEDİM"
Van Dijk, "Böyle bir şey söylemedim. Çok ileriyi düşünmüyorum. Birkaç yıl daha oynayacağım. Bu yüzden bu söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum." sözlerini sarf etti.
LIVERPOOL İLE SÖZLEŞMESİ
2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen deneyimli yıldızın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Liverpool forması altında 347 maça çıkan Virgil van Dijk, savunma performansının yanı sıra 30 gol, 13 asistlik skor katkısı verdi.
