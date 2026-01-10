Virgil van Dijk'tan geleceği için açıklama!

10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-149'
10 Ocak
Como-Bologna
0-047'
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
0-010'
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
0-08'
10 Ocak
M.City-Exeter City
0-09'
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
0-140'
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-140'
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
0-040'
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

Liverpool forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Virgil van Dijk, emeklilik iddialarını yalanladı.

calendar 10 Ocak 2026 17:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, hakkında çıkan emeklilik haberlerini yalanladı ve birkaç yıl daha oynamak istediğini söyledi.

"EMEKLİLİK DEMEDİM"

Van Dijk, "Böyle bir şey söylemedim. Çok ileriyi düşünmüyorum. Birkaç yıl daha oynayacağım. Bu yüzden bu söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum." sözlerini sarf etti.

LIVERPOOL İLE SÖZLEŞMESİ


2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen deneyimli yıldızın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Liverpool forması altında 347 maça çıkan Virgil van Dijk, savunma performansının yanı sıra 30 gol, 13 asistlik skor katkısı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
