10 Ocak
Galatasaray-Fenerbahçe
18:45
10 Ocak
Everton-Sunderland
1-4
10 Ocak
Cezayir-Nijerya
19:00
10 Ocak
PSV Eindhoven-Excelsior
22:00
10 Ocak
Atalanta-Torino
22:45
10 Ocak
Roma-Sassuolo
20:00
10 Ocak
Udinese-Pisa
2-146'
10 Ocak
Como-Bologna
0-0DA
10 Ocak
Charlton Athletic-Chelsea
23:00
10 Ocak
Tottenham-Aston Villa
20:45
10 Ocak
Newcastle-Bournemouth
0-06'
10 Ocak
Fulham-Middlesbrough
0-04'
10 Ocak
M.City-Exeter City
0-05'
10 Ocak
Valencia-Elche
23:00
10 Ocak
Serik Belediyespor-İstanbulspor
0-3
10 Ocak
Girona-Osasuna
20:30
10 Ocak
Villarreal-Alaves
18:15
10 Ocak
Real Oviedo-Real Betis
1-1
10 Ocak
Leverkusen-VfB Stuttgart
20:30
10 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-0ERT
10 Ocak
Union Berlin-Mainz 05
0-137'
10 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
0-0ERT
10 Ocak
FC Heidenheim-FC Köln
2-137'
10 Ocak
Freiburg-Hamburger SV
0-037'
10 Ocak
Sakaryaspor-Bandırmaspor
19:00
10 Ocak
A.Demirspor-Esenler Erokspor
0-5
10 Ocak
Mısır-Fildişi Sahili
22:00

FA Cup'ta çok büyük sürpriz; Crystal Palace, 6. Lig takımına elendi

FA Cup'ın son şampiyonu Crystal Palace, FA Cup 3. Turu'nda deplasmanda İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) takımlarından Macclesfield'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

calendar 10 Ocak 2026 17:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
FA Cup'ta çok büyük sürpriz; Crystal Palace, 6. Lig takımına elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, FA Cup 3. Turu'nda deplasmanda İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) takımlarından Macclesfield ile karşılaştı. 

The Leasing.com Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Macclesfield 2-1 kazandı. 

Macclesfield'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Rickettskaydetti. Crystal Palace'in tek golü ise 90. dakikada Yeremy Pino attı. Bu sonuçla birlikte Macclesfield, büyük bir sürprize imza atarak FA Cup'ta tur atlarken; organizasyonun son şampiyonu Crystal Palace, kupaya veda etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
