Samsunspor, Musaba'nın boşluğunu dolduruyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'da, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın boşluğu dolduruluyor.



HT Spor'da yer alan habere göre Samsunspor, Polonya ekibi Radomiak'tan Capita Capemba'yı renklerine bağlamaya çok yakın. Görüşmelerde artık sona gelindiği ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu belirtildi.



İki kanatta da oynayabilen Capita, bu sezon 16 maçta forma giydi. 24 yaşındaki Angolalı futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.



Piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen Capita Capemba, Eylül 2025'te Polonya ekibi ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatmıştı.



