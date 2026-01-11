Almanya 1. Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Augsburg karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 4-0'lık skorla kazandı.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joe Scally, 20. dakikada penaltıdan Kevin Diks ve 36 ile 61. dakikalarda Haris Tabakovic kaydetti.
2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Gladbach, puanını 19'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Augsburg ise 14 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. Augsburg ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.
Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joe Scally, 20. dakikada penaltıdan Kevin Diks ve 36 ile 61. dakikalarda Haris Tabakovic kaydetti.
2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Gladbach, puanını 19'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Augsburg ise 14 puanda kaldı.
Gladbach, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. Augsburg ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.