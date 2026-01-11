11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0DA
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
1-122'
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-177'
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Gladbach, Borussia-Park'ta rahat bir nefes aldı

Bundesliga'da zor günler geçiren Gladbach, Borussia-Park'ta ağırladığı Augsburg'u farklı mağlup etti.

calendar 11 Ocak 2026 19:36 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 19:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gladbach, Borussia-Park'ta rahat bir nefes aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya 1. Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Augsburg karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 4-0'lık skorla kazandı.

Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joe Scally, 20. dakikada penaltıdan Kevin Diks ve 36 ile 61. dakikalarda Haris Tabakovic kaydetti.

2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Gladbach, puanını 19'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Augsburg ise 14 puanda kaldı.

Gladbach, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. Augsburg ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.