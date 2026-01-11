Almanya 1. Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Augsburg karşı karşıya geldi. Borussia-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach 4-0'lık skorla kazandı.



Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joe Scally, 20. dakikada penaltıdan Kevin Diks ve 36 ile 61. dakikalarda Haris Tabakovic kaydetti.



2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Gladbach, puanını 19'a yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Augsburg ise 14 puanda kaldı.



Gladbach, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. Augsburg ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.



