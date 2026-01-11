11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-290'

Lazio, Verona'yı Victor Nelsson ile devirdi!

İtalya Serie A 20. haftasında Lazio, deplasmanda Verona'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 11 Ocak 2026 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lazio, Verona'yı Victor Nelsson ile devirdi!
İtalya Serie A 20. hafta maçında Verona ile Lazio karşılaştı.
 
Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
 
Lazio'ya galibiyeti Verona'da oynayan ve Galatasaray'dan kiralık giden Victor Nelsson'un 79. dakikada kendi kalesine golü getirdi.
 
Verona'da Nelsson maçın tamamında sahada kalırken, Beşiktaş'tan kiralık giden Al-Musrati 88. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Bu sonuçla birlikte Lazio 28 puana ulaşırken, Verona 13 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Lazio, Como'yu ağırlayacak. Verona ise Bologna'yı konuk edecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
