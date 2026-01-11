Lazio, Verona'yı Victor Nelsson ile devirdi!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Verona ile Lazio karşılaştı.
Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Lazio'ya galibiyeti Verona'da oynayan ve Galatasaray'dan kiralık giden Victor Nelsson'un 79. dakikada kendi kalesine golü getirdi.
Verona'da Nelsson maçın tamamında sahada kalırken, Beşiktaş'tan kiralık giden Al-Musrati 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Lazio 28 puana ulaşırken, Verona 13 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Lazio, Como'yu ağırlayacak. Verona ise Bologna'yı konuk edecek.
⚡Lazio, Victor Nelsson'un kendi kalesine attığı golle Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.pic.twitter.com/iTh0eX5rqs
— Sporx (@sporx) January 11, 2026