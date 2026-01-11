11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-290'

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor deplasmanında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

calendar 11 Ocak 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ, Aliağa Petkimspor deplasmanında kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-82 yendi.
 
Salon: ENKA
 
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Edis
 
Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Whittaker 14, Franke 15, Blumbergs 13, Sajus 7, Mustafa Kurtuldum 6, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 9, Troy Selim Şav 2, Floyd 8
 
TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 20, Tolga Geçim 8, Blazevic 18, Furkan Korkmaz 9, Besson 5, Floyd 11, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis
 
1.⁠ ⁠Periyot: 23-17
 
Devre: 39-40
 
3.⁠ ⁠Periyot: 53-65
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.