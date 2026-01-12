11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Lewandowski: "Real Madrid'i yenmek her zaman güzel"

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da gol atan Robert Lewandowski, maç sonrası konuştu.

calendar 12 Ocak 2026 00:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lewandowski: 'Real Madrid'i yenmek her zaman güzel'




İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti ve kupaya uzandı.
 
Maçın hemen ardından bir gole imzasını atan Robert Lewandowski açıklamalarda bulundu.
 
İşte Lewandowski'nin açıklamaları:
 
"Çok mutluyum. Real Madrid'i yenmek her zaman çok güzeldir. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda da gol aradık. Kazandık, önemli olan da bu.
 
Real Madrid derin bir savunma yaptı, boşluk bulmak çok zordu. Hücumda ufak değişiklikler yaptık. Real Madrid'e karşı zaten her maç zordur. 3 gol attık ve kazandık, çok mutluyuz.
 
Raphinha goller atıyor, asistler yapıyor. Çok tehlikeli bir oyuncu."
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
