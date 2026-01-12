11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Hansi Flick: "Harikaydık, kupayı hak ettik!"

Barcelona'nın Alman teknik adamı Hansi Flick, Real Madrid'i 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

calendar 12 Ocak 2026 01:36 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026 01:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid'i 3-2 yendikleri İspanya Süper Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Mutluyum. Takımla çok gurur duyuyorum. Bence harika bir final oynadık." dedi.

Barcelona'nın maçta sürekli öne geçmesi ve Real Madrid'in skoru dengelemesiyle ilgili gelen soruya Flick, "İlk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Topa hakim olduk, oyunu kontrol ettik. Ayrıca bu seviyede bazen acı çekmek gerektiğini de biliyoruz ve öyle de oldu. Ama sonuçta… maç boyunca kendi oyunumuzu istediğimiz gibi oynadık, topa hakim olduk ve tabii ki onların da kalitesi vardı, ayrıca sonlara doğru on kişiyle oynamak kolay değildi ama mücadele ettik. Bir takım olarak birlikte savaşıyoruz ve bunu görmek gerçekten muhteşem." cevabını verdi.

Final maçını değerlendiren Flick, "Bu seviyedeki futbolda çok fazla kalite olduğunu biliyoruz ve Real Madrid'in de öyle. Ancak, sonuçta bence bu kupayı kazanmayı hak ettik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
