Pedri: 'Çok istekliydik ve kupayı kazandık'

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Pedri, maç sonrası konuştu.

İşte Pedri'nin açıklamaları:

"Real Madrid'in kazanmak için çok istekli olacağını biliyorduk, biz de son derbiyi kaybettikten sonra istekliydik.

İlk yarının sonunda Vini harika bir gol attı, onu biraz daha erken durdurmalıydık, biz gol attık, hakem devre için düdük çalacak gibi görünüyordu ama onlar gol attı.

Ronald Araujo bize çok şey katan birisi, maçtan önce yaptığı konuşma hepimizi çok heyecanlandırdı ve motive etti."