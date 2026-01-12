11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
3-2

Pedri: "Çok istekliydik ve kupayı kazandık"

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Barcelona'da Pedri konuştu.

calendar 12 Ocak 2026 01:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İşte Pedri'nin açıklamaları:
 
"Real Madrid'in kazanmak için çok istekli olacağını biliyorduk, biz de son derbiyi kaybettikten sonra istekliydik.
 
İlk yarının sonunda Vini harika bir gol attı, onu biraz daha erken durdurmalıydık, biz gol attık, hakem devre için düdük çalacak gibi görünüyordu ama onlar gol attı.
 
Ronald Araujo bize çok şey katan birisi, maçtan önce yaptığı konuşma hepimizi çok heyecanlandırdı ve motive etti."
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
