12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Guendouzi, Tedesco'nun gönlünü fethetti!

Guendouzi ilk maçı Galatasaray derbisinde yıllardır Fenerbahçeli gibi oynadı! Derbiye damga vurdu, bonservis tartışmalarını bitirdi.

calendar 12 Ocak 2026 08:39
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Guendouzi, Tedesco'nun gönlünü fethetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisinde sergilediği muazzam performansla taraftarın gönlünü fethetti ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan "Çok büyük karakter" diye övgü aldı.

Maç sabahı Tedesco, "Kaç dakika oynayabilirsin, 60-70 dakika olur mu?" diye sordu. Guendouzi, net bir cevap verdi: "Derbi için hazırım. 90 dakika ve fazlasını çok rahat oynayabilirim."

Tedesco maç içinde birkaç kez oyundan almak istese de Guendouzi herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Oyun sonunda ise Tedesco'dan övgü geldi:


"Guendouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz. Oyuna karakter koydu. Sanki 8 aydır buradaymış gibiydi."

Guendouzi de duygusal açıklamalar yaptı: "Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum." 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
