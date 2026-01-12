Guendouzi, Tedesco'nun gönlünü fethetti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisinde sergilediği muazzam performansla taraftarın gönlünü fethetti ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan "Çok büyük karakter" diye övgü aldı.
Maç sabahı Tedesco, "Kaç dakika oynayabilirsin, 60-70 dakika olur mu?" diye sordu. Guendouzi, net bir cevap verdi: "Derbi için hazırım. 90 dakika ve fazlasını çok rahat oynayabilirim."
Tedesco maç içinde birkaç kez oyundan almak istese de Guendouzi herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Oyun sonunda ise Tedesco'dan övgü geldi:
"Guendouzi'nin nasıl oynadığını gördünüz. Oyuna karakter koydu. Sanki 8 aydır buradaymış gibiydi."
Guendouzi de duygusal açıklamalar yaptı: "Bu takımla daha fazla kupa kazanmak istiyorum."
