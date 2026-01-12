12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Galatasaray'dan kanat için transfer kararı

Galatasaray, ara transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu bölge için genç bir oyuncu arıyor.

calendar 12 Ocak 2026 08:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan kanat için transfer kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, ara transfer döneminde kanat bölgesine de oyuncu takviyesinin peşine düşecek.

Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile rekabete girebilecek genç bir futbolcu için hamle yapılacak.

YUNUS AKGÜN, SALLAI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu bölgede oynayan Yunus Akgün'ü son dönemde 10 numara olarak kullanıyor. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ise Wilfried Singo'nun yokluğunda adeta bir sağ beke dönüştü. Galatasaray, bu nedenle kanat bölgesine takviye yapma kararı aldı.

GÜNDEME GELEN İSİM

Galatasaray'da kanat transferi için Napoli forması giyen Noa Lang ismi gündeme gelmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.