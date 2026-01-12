Galatasaray'dan kanat için transfer kararı

Galatasaray, ara transfer döneminde kanat bölgesine de oyuncu takviyesinin peşine düşecek.
Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile rekabete girebilecek genç bir futbolcu için hamle yapılacak.
YUNUS AKGÜN, SALLAI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu bölgede oynayan Yunus Akgün'ü son dönemde 10 numara olarak kullanıyor. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ise Wilfried Singo'nun yokluğunda adeta bir sağ beke dönüştü. Galatasaray, bu nedenle kanat bölgesine takviye yapma kararı aldı.
GÜNDEME GELEN İSİM
Galatasaray'da kanat transferi için Napoli forması giyen Noa Lang ismi gündeme gelmişti.
Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane ile rekabete girebilecek genç bir futbolcu için hamle yapılacak.
YUNUS AKGÜN, SALLAI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu bölgede oynayan Yunus Akgün'ü son dönemde 10 numara olarak kullanıyor. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai ise Wilfried Singo'nun yokluğunda adeta bir sağ beke dönüştü. Galatasaray, bu nedenle kanat bölgesine takviye yapma kararı aldı.
GÜNDEME GELEN İSİM
Galatasaray'da kanat transferi için Napoli forması giyen Noa Lang ismi gündeme gelmişti.