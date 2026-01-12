11 Ocak
Xabi Alonso: "Kaybetmek acı veriyor"

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybeden Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, açıklamalarda bulundu.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yendi ve kupaya uzandı.
 
Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso konuştu.
 
İşte Xabi Alonso'nun açıklamaları:
 
"Kaybetmek her halükarda acı veriyor. Yakın ve çekişmeli bir maçtı. Kazanmak için fırsatlarımız vardı. Son anlarda beraberliği yakalamaya çok yaklaştığımız anların hissiyle baş başa kaldık. Barcelona'yı tebrik ederim. En kısa sürede bu sayfayı çevirmemiz gerekiyor. Bu, katıldığımız turnuvaların en önemsiz olanıydı."
 
 "Vinicius'u ben çıkarmadım, çıkmayı o istedi."
 
 "Son dakikalarda Kylian Mbappe'yi oynattık çünkü daha fazla tehlike yaratmak istedik. Maçtan önce bile plan buydu. İlk 11'de başlamaya ve uzun süre oynamaya hazır değildi."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
