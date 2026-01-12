Xabi Alonso: 'Kaybetmek acı veriyor'

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yendi ve kupaya uzandı. Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso konuştu. İşte Xabi Alonso'nun açıklamaları:

"Kaybetmek her halükarda acı veriyor. Yakın ve çekişmeli bir maçtı. Kazanmak için fırsatlarımız vardı. Son anlarda beraberliği yakalamaya çok yaklaştığımız anların hissiyle baş başa kaldık. Barcelona'yı tebrik ederim. En kısa sürede bu sayfayı çevirmemiz gerekiyor. Bu, katıldığımız turnuvaların en önemsiz olanıydı."

"Vinicius'u ben çıkarmadım, çıkmayı o istedi."

"Son dakikalarda Kylian Mbappe'yi oynattık çünkü daha fazla tehlike yaratmak istedik. Maçtan önce bile plan buydu. İlk 11'de başlamaya ve uzun süre oynamaya hazır değildi."