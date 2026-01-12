12 Ocak
Victor Nelsson'un kabusu: Geleceği soru işareti!

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, İtalya'da son dönemde kabusu yaşıyor. Danimarkalı futbolcunun geleceği de belirsizliğini koruyor.

calendar 12 Ocak 2026 11:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Victor Nelsson'un kabusu: Geleceği soru işareti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, İtalya'da son dönemde adeta kabus yaşıyor.

PENALTI, GOL, KENDİ KALESİNE!

Milan maçında sırtı kaleye dönük Christopher Nkunku'ya faul yapan Nelsson, penaltı ve gole neden oldu.


Danimarkalı futbolcu, Milan maçından sonra ise Torino maçında gole neden olan hata yaptı.

Nelsson, son olarak Lazio ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta kendi filelerini havalandırdı.

27 yaşındaki stoper, Hellas Verona'da sürekli forma şansı bulsa da son dönemdeki kötü performansının da etkisiyle tartışılmaya başlandı.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Danimarkalı savunma oyuncusunun geleceği de belirsizliğini koruyor.

Nelsson, Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Nelsson'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro.

İtalya Serie A'da son sıralarda yer alan Hellas Verona'nın, Nelsson'un 8 milyon euro'luk opsiyonunu kullanması zor görünüyor.

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Nelsson, kasım ayında yaptığı açıklamada geleceğinin ne olacağını bilmediğini ancak Galatasaray'a dönmek istemediğini söylemişti.

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, bu gelişmelerin ardından geleceği de belirsizliğini korumaya devam ediyor.

 Reklam 
  • KL
