11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Jasikevicius: "Fenerbahçe için harika hafta!"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Galatasaray'a karşı 2 final kazanan kulübünü tebrik etti.

calendar 11 Ocak 2026 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius, FBTV mikrofonlarına konuştu.

Fenerbahçe için harika bir hafta olduğunu dile getiren Sarunas Jasikevicius, "Öncelikle hem Futbol Takımımızı hem de Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Futbolda Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı, kadın basketbolda ise Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nı kazandık. Fenerbahçe için harika bir haftaydı." dedi.

Litvanyalı koç, "Bize gelecek olursak maça ciddi başladık. Bu kadar iyi ve yetenekli oyuncuları olan takıma karşı açıkçası böyle bir maç beklemiyorduk. Çok iyi performans ortaya koyduk. Yeni oyuncularımızla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor. Ocak ayında takıma katılmak hiç kolay değil. Böyle maçlar oynamak ve uzun süreler almak kesinlikle işe yarıyor. Gelecek haftada birkaç gün birlikte idman yapacak zamanımız var. Bizim için çok pozitif bir karşılaşmaydı. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor." sözleriyler konuşmasını noktaladı.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
