Galatasaray'ın büyük hayali: 3 kupa!

Bayern Münih, Arsenal, Manchester City, Sporting ile birlikte lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlemesinin hayalini kuran Galatasaray, kadro kalitesiyle taraftarına "Neden olmasın?" dedirtiyor.

calendar 05 Mart 2026 09:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de son üç yılın şampiyonu Galatasaray için bu sezon en önemli hedeflerden biri de Avrupa'da başarı…

Yüksek bütçeli bir takım kurup, önemli transferlere imza atan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalıp, bir anlamda yatırımın karşılığını aldı.

Şimdi Liverpool'u gözüne kestiren Cimbom çeyrek final hesapları yaparken, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın da en önemli favorisi.

DEVLERLE YAN YANA

Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede olan Cimbom, Türkiye Kupası'nda da grup aşamasını 4'te 4 ile tamamlayıp çeyrek finale çıktı. Aslan böylece Avrupa'nın önde gelen liglerinde üç kulvarda yoluna devam eden 5 takımdan biri oldu.

İngiltere'den Arsenal ve Manchester City, Almanya'dan Bayern Münih ile Portekiz'den Sporting'in Galatasaray ile birlikte üçleme yapma ihtimali var.

Devler Ligi'nde zafer her ne kadar zor görünse de taraftarların hayal kurmasını kimse engellemiyor…

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
