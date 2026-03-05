Galatasaray'da herkes atıyor attırıyor

Galatasaray'da hücum oyuncularının yanı sıra savunmacılar da skor katkısında bulundu.
Wilfried Singo, 3 asistle mücadele ederken, Davinson Sanchez'in 2 golü bulunuyor. Sacha Boey ve Roland Sallai de gol ve asistleriyle ön plana çıkan isimlerden oldu.
Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı'nın da araladığında bulunduğu toplam 18 futbolcu skora katkı yatı.
Skor dağılımının neredeyse tüm takıma yayılması, Galatasaray'ın oyununun çeşitliliğini de gözler önüne serdi.
