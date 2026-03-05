Derbide düdük Türkmen'e gidiyor

Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini kimin yöneteceği büyük merak konusu...
Kulislerde Mehmet Türkmen isminin bir adım önde olduğu öne sürüldü. Daha önce favori olarak Yasin Kol gösteriliyordu ancak son haftalardaki performanslarından ötürü ibre Türkmen'e döndü.
Derbi hakeminin bugün Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor.
