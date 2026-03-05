05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Suudiler'in Onuachu aşkı; tam 4 katı teklif!

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin ısrarı devam ediyor.

calendar 05 Mart 2026 08:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Suudiler'in Onuachu aşkı; tam 4 katı teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un yükselen değeri Paul Onuachu konusunda Arapların aşkı bitmiyor.

Bordo mavililerin, yıllık 2 milyon avro ücret ödediği ve Gol Krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Nijeryalı oyuncu Al Ahli'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Kulüpten ayrılmak isteyen Ivan Toney'in yerine düşünülen Onuachu için gözden çıkarılan yıllık ücret 8 milyon avro civarında...

Golcü oyuncunun Trabzonspor'a aidiyet hissetmesi ise transfer ihtimalini zorlaştırıyor.

HER MAÇTA GOL ATIYOR!

Afrika Kupası dönüşü Trabzonspor formasıyla çıktığı her maçta fileleri havalandıran Paul Onuachu, 18 golle ligde gol krallığı yarışında lider konuma yükselirken, yakaladığı seriyle kulüp tarihinin 'gol kralı' geleneğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Üst üste 8 resmi maçta toplam 9 kez rakip kalecileri avlayan Nijeryalı yıldız, 24 maçta 20 gol, 2 asist üreterek bordo-mavililere doğrudan 22 skor katkısı sağladı.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig tarihinde 5 kez gol kralı çıkardı. Karadeniz ekibinin kralları; Necmi Perekli (1976-77/18 gol), Şota Arveladze (1995-96/25 gol), Fatih Tekke (2004-05/31 gol), Burak Yılmaz (2011-12/33 gol) ve son olarak Aleksander Sörloth (2019-20/24 gol) olarak kayıtlara geçti.

Şimdi ise gözler Onuachu'da… Nijeryalı yıldız, müthiş temposunu sürdürmesi halinde Trabzonspor'un 'Kral' listesine yeni bir isim ekletmeye aday.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.