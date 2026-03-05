Suudiler'in Onuachu aşkı; tam 4 katı teklif!

Trabzonspor'un yükselen değeri Paul Onuachu konusunda Arapların aşkı bitmiyor.
Bordo mavililerin, yıllık 2 milyon avro ücret ödediği ve Gol Krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Nijeryalı oyuncu Al Ahli'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Kulüpten ayrılmak isteyen Ivan Toney'in yerine düşünülen Onuachu için gözden çıkarılan yıllık ücret 8 milyon avro civarında...
Golcü oyuncunun Trabzonspor'a aidiyet hissetmesi ise transfer ihtimalini zorlaştırıyor.
HER MAÇTA GOL ATIYOR!
Afrika Kupası dönüşü Trabzonspor formasıyla çıktığı her maçta fileleri havalandıran Paul Onuachu, 18 golle ligde gol krallığı yarışında lider konuma yükselirken, yakaladığı seriyle kulüp tarihinin 'gol kralı' geleneğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Üst üste 8 resmi maçta toplam 9 kez rakip kalecileri avlayan Nijeryalı yıldız, 24 maçta 20 gol, 2 asist üreterek bordo-mavililere doğrudan 22 skor katkısı sağladı.
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig tarihinde 5 kez gol kralı çıkardı. Karadeniz ekibinin kralları; Necmi Perekli (1976-77/18 gol), Şota Arveladze (1995-96/25 gol), Fatih Tekke (2004-05/31 gol), Burak Yılmaz (2011-12/33 gol) ve son olarak Aleksander Sörloth (2019-20/24 gol) olarak kayıtlara geçti.
Şimdi ise gözler Onuachu'da… Nijeryalı yıldız, müthiş temposunu sürdürmesi halinde Trabzonspor'un 'Kral' listesine yeni bir isim ekletmeye aday.
