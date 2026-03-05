05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz planı tuttu!

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın sezon başında Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmemişti; milli futbolcu son dönemde performansıyla yıldızlaştı.

calendar 05 Mart 2026 09:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan'dan 35 milyon euroluk transfer teklifi gelmişti.

Sarı-kırmızılılarda kurmaylar, milli futbolcu için gelen dev teklifi kabul etmemişti.

DEVLER LİGİ'NDE DEĞERİNİ ARTIRDI

Milli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde takımını taşıyarak değerini artırdı. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın yeni bonservi bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.

OSIMHEN'İ TAKİP EDİYOR

Cimbom'dabu sezon 10 gol ve 14 asist üreten Barış Alper Yılmaz, 17 gol ve 6 asistle en skorer isim olan Osimhen'i takip ediyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, başta Juventus ve Napoli olmak üzere Avrupa devlerini peşine taktı.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
