Okan Buruk, gözünü tarihi rekora dikti!

Süper Lig'de lider, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da, kupada da 4'te 4'le çeyrek finale çıkan Galatasaray, tarihi bir sezon yaşıyor. Sarı kırmızılılar, 4 sene üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmek istiyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2025-2026 sezonuna damgasını vuruyor. 3 kulvarda da hedeflerinden kopmayan ve emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, tarihi bir dönemden geçiyor.

Süper Lig'de 24 hafta sonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de İtalyan devi Juventus'u eleyerek son 16'ya yükseldi.

Kupada da 4'te 4'le lider olarak çeyrek finale çıkan Galatasaray, adım adım en büyük hedefi 'mayıs' ayına odaklanmaya başladı.

BURUK'TAN MAYIS İŞARETİ

Teknik Direktör Okan Buruk'un kupadaki Alanyaspor maçından sonra dile getirdiği, "Mayıslar bizim" açıklaması da sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom'da şimdi gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynanacak dev karşılaşmadan 3 puan çıkarmak isteyen Aslan, kazanarak hem şampiyonluk havasına tamamen girmek hem derbi zaferi yaşamak hem de 3 kulvarda yakalanan başarılı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

YENİDEN 4'TE 4 PLANI

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde 4 sene üst üste şampiyon olan tek kulüp konumunda. 1996-2000 arası arka arkaya 4 şampiyonluk kazanan Galatasaray, şimdi gözünü kendi rekorunu kırmaya dikti. 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında üst üste 3 zafer kazanan Aslan, bu sezon da şampiyon olup yeni bir destan yazmak istiyor.

AVRUPA'DA TARİH YAZDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında hem ilk kez mücadele eden hem de ilk kez son 16 turuna yükselen ilk ve tek Türk takımı oldu. Önce lig etabından çıkmayı başaran ardından da playoff etabında İtalyan devi Juventus'u eleyen Cimbom, şimdi de Liverpool'la son 16'da karşılaşacak. Bu sezon ayrıca Liverpool (1-0) ve Juventus (5-2) önünde tarihi galibiyetler alan Aslan, alkışları topladı.

KUPADA HEDEF 20. ZAFER

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu 4'te 4'le tamamlayan ve çeyrek finale seribaşı olarak yükselen Galatasaray'da hedef zafere uzanmak... Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Aslan, bu sezon da aynı hedef yolunda ilerliyor. Bu zamana kadar 19 kez kupayı müzesine taşıyan Cimbom, 20. zaferini amaçlıyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
