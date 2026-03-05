Hüseyin Engin gözünü zirveye dikti

İzmir'de 2 yıl ara verdiği cimnastiğe 10 ay önce dönerek Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'na katılan Hüseyin Engin Yontucu, bireysel erkekler kategorisinde Türkiye'ye tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandırmanın gururunu yaşıyor.Çocukluk yıllarında trampolin cimnastiğe başlayan 26 yaşındaki Hüseyin Engin Yontucu, 3 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı spora ara verdi.Bu sürede babasının iş yerinde çalışan Hüseyin Engin, antrenörlerinin ısrarları üzerine 10 ay önce yeniden trampoline başladı. Spor yapmadığı dönemde aldığını yaklaşık 25 kiloyu hızla eriten milli sporcu, kısa sürede form tutmayı başardı.Hüseyin Engin Yontucu, şubat ayında Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bireysel erkekler kategorisinde yarıştı.Elde ettiği 59.260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandıran sporcu oldu.Çalışmalarına ara vermeden devam eden Hüseyin Engin, bu ay Hollanda'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalyanın rengini değiştirmeyi hedefliyor.Hüseyin Engin Yontucu, AA muhabirine, spora başladıktan 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini ifade etti.İki yıl ara verdiği cimnastiğe madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hüseyin Engin, şunları kaydetti:Hüseyin Engin Yontucu, 12 Mart Hollanda'da başlayacak Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacağını belirterek,diye konuştu.Milli takım antrenörü İlhan Karanlık da trampolin cimnastiğin Türkiye'de 2006 yılında sporcu yetiştirmeye başladığını, 2007'de de ilk uluslararası turnuvaya gittiklerini anımsattı.Hüseyin Yontucu'dan önce yine kendi sporcuları Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karkuş'un 2022 de Bakü'de senkronizede altın madalya kazandıklarını hatırlatan Karanlık,ifadelerini kullandı.