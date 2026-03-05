05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Hüseyin Engin gözünü zirveye dikti

Milli cimnastikçi Hüseyin Engin, madalya için hedef büyüttü

calendar 05 Mart 2026 12:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hüseyin Engin gözünü zirveye dikti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'de 2 yıl ara verdiği cimnastiğe 10 ay önce dönerek Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'na katılan Hüseyin Engin Yontucu, bireysel erkekler kategorisinde Türkiye'ye tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandırmanın gururunu yaşıyor.

Çocukluk yıllarında trampolin cimnastiğe başlayan 26 yaşındaki Hüseyin Engin Yontucu, 3 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı spora ara verdi.

Bu sürede babasının iş yerinde çalışan Hüseyin Engin, antrenörlerinin ısrarları üzerine 10 ay önce yeniden trampoline başladı. Spor yapmadığı dönemde aldığını yaklaşık 25 kiloyu hızla eriten milli sporcu, kısa sürede form tutmayı başardı.

Hüseyin Engin Yontucu, şubat ayında Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda bireysel erkekler kategorisinde yarıştı.

Elde ettiği 59.260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilk dünya kupası madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden Hüseyin Engin, bu ay Hollanda'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalyanın rengini değiştirmeyi hedefliyor.

 ''ARTIK HAYAL EDEBİLİRİM"

Hüseyin Engin Yontucu, AA muhabirine, spora başladıktan 2 yıl sonra milli takıma seçildiğini ifade etti.

İki yıl ara verdiği cimnastiğe madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Hüseyin Engin, şunları kaydetti:

"Büyük erkeklerde ilk Avrupa şampiyonası finali, büyük erkeklerde ilk dünya kupası finalini gördüm. Devamında ise bana bu gururu yaşatan bu son yarışmadaki ilk bireysel dünya kupası madalyasını da elde etmiş oldum. Bu zamana kadar bu tarz madalyalar, kürsüler daha öncesinde senkronizelerde gördük fakat bireysel bize her zaman çok uzak gelmişti. Bu madalyan en azından öz güven için önümüzü çok ciddi şekilde açacak. Artık kendimizi orada hayal edebileceğimizi göstermiş olduk."

Hüseyin Engin Yontucu, 12 Mart Hollanda'da başlayacak Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda yarışacağını belirterek, "Finali görmek benim için çok önemli. Burada madalyanın rengini değiştirebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

''HİÇ KAZANILMAYAN MADALYALARI KAZANDI''

Milli takım antrenörü İlhan Karanlık da trampolin cimnastiğin Türkiye'de 2006 yılında sporcu yetiştirmeye başladığını, 2007'de de ilk uluslararası turnuvaya gittiklerini anımsattı.

Hüseyin Yontucu'dan önce yine kendi sporcuları Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karkuş'un 2022 de Bakü'de senkronizede altın madalya kazandıklarını hatırlatan Karanlık, "Hüseyin de bireysel de ilk dünya kupası madalyasını kazandırdı. Ülkemize gururu yaşattı. Bu branşta hiç kazanılmayan madalyayı kazandı. 18 yıl oldu trampolin cimnastik Türkiye'de başlayalı ve biz şimdi Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeyiz." ifadelerini kullandı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.