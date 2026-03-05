05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

calendar 05 Mart 2026 12:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karateci çift, birlikte sporcu yetiştiriyor
Karatede dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Tuğba Kurnaz ile eşi Murat Salih Kurnaz, milli takım kariyerlerinin ardından Bilecik'in Osmaneli ilçesinde antrenörlük yaparak genç sporcuları ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlıyor.

Milli takıma 2000 yılında seçilen Murat Salih Kurnaz, 2000-2013 yılları arasında gençler ve büyükler kategorilerinde 2 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ve 4 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Beden eğitimi öğretmeni olarak 2017'de Osmaneli'ne atanan Kurnaz, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan eşi Tuğba Kurnaz ile 2018'de Osmaneli Spor Kulübü bünyesinde karate takımını kurdu.

Türkiye Karate A Milli Takım Teknik Kurulu'nda da görev alan Murat Salih Kurnaz, eşiyle 4-16 yaş grubundaki 90 sporcuya haftanın 5 günü karate öğreterek onları, milli takıma göndermeyi amaçlıyor.

Murat Salih Kurnaz, basın mensuplarına verdiği demeçte, ilçede karateye ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Bazı sporcularının Türkiye şampiyonlukları elde edip, milli takıma seçildiğini anlatan Kurnaz, "Türkiye şampiyonalarında derece alan 8 sporcumuz var. Başarı arttıkça alttan gelen sporcuların motivasyonu da yükseliyor. Toplam 7 milli sporcu çıkarttık. Sporcularımızı, 5 yaşından beri yani işin mutfağından geldiğimden başarılı olmaları için eşim ile mücadele veriyoruz. Her antrenman bir önceki antrenmandan daha iyi olması düşüncesiyle antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Bayrak dalgalanıyor"

Tuğba Kurnaz, 2003 yılında tanıştığı karatede 2011'de Malezya'daki dünya şampiyonasında altın madalya kazandığını kaydetti.

Dünya ve Avrupa'daki kulüpler şampiyonalarında birincilik ve ikincilik derecelerinin bulunduğunu aktaran Kurnaz, şunları ifade etti:

"Eşimin Osmaneli ilçesine tayin olmasından dolayı antrenörlüğe başladık. 2022 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nden mezun oldum. Ahlaklı, kariyer sahibi milli sporcular yetiştirmek için bu dalda ilerliyoruz. Eşimle aynı işi yaptığımız için bazen zorlasa da birbirimizin yükünü hafifletiyoruz ve farklı tekniklerde birbirimize katkı sağlıyoruz. Sonunda da bir madalya bir başarı geliyor bir bayrak dalgalanıyor."

Kulüp Başkanı Akın Okumuş ise 1946 yılında kurulan kulüp bünyesinde karate, tekvando, futbol ve voleybol ile güreş branşlarında 408 sporcunun bulunduğunu belirterek karate branşlarında milli sporcu çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

 

 

