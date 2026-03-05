05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

DeMar DeRozan kariyerinin son dönemine yaklaştığını kabul etti

Sacramento Kings yıldızı DeMar DeRozan, kariyerinin son bölümüne yaklaştığını kabul ettiğini söyledi.

calendar 05 Mart 2026 13:27
36 yaşındaki tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada kariyerinin sınırlı bir süresi kaldığının farkında olduğunu dile getirdi.

DeRozan, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde 17. yılımdayım. Son maçının ne zaman olacağını asla bilemezsin… Ama artık sona her zamankinden daha yakınım. Bu yüzden basketbol oynayabildiğim her anın tadını çıkarmak istiyorum."

Kings forması giyen yıldız oyuncu, 3 yıl ve 73.7 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonunda bulunuyor.

Bu sezon oynadığı 63 maçın tamamına ilk beşte başlayan DeRozan:

31.8 dakika

18.2 sayı

3.0 ribaund

3.9 asist

ortalaması yakaladı.

Ayrıca:

%49 saha içi

%86.6 serbest atış

isabet oranlarıyla oynuyor.

Sacramento'nun hücum organizasyonunda DeRozan hâlâ kilit rol oynarken, takımda ayrıca:

Zach LaVine (19.2 sayı ortalaması)

Domantas Sabonis (sınırlı maçlarda double-double ortalaması)

önemli katkı veriyor.

Kadrosunda Russell Westbrook, Keegan Murray ve Malik Monk gibi isimleri de barındıran Kings'te DeRozan'ın liderliği ve skor katkısı hücum düzeninin dengede kalmasında kritik rol oynuyor.

Ancak Sacramento cephesi için sezon oldukça zor geçiyor. Kings şu anda:

14 galibiyet – 49 mağlubiyet derecesiyle

Batı Konferansı son sırasında bulunuyor.

Lig genelinde zirvede ise 49-15'lik derecesiyle Oklahoma City Thunder ve 44-17'lik San Antonio Spurs yer alıyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
