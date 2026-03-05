Sacramento Kings yıldızı DeMar DeRozan, kariyerinin son bölümüne yaklaştığını kabul ettiğini söyledi.



36 yaşındaki tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada kariyerinin sınırlı bir süresi kaldığının farkında olduğunu dile getirdi.



DeRozan, şu ifadeleri kullandı:



"Ligde 17. yılımdayım. Son maçının ne zaman olacağını asla bilemezsin… Ama artık sona her zamankinden daha yakınım. Bu yüzden basketbol oynayabildiğim her anın tadını çıkarmak istiyorum."



Kings forması giyen yıldız oyuncu, 3 yıl ve 73.7 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonunda bulunuyor.



Bu sezon oynadığı 63 maçın tamamına ilk beşte başlayan DeRozan:



31.8 dakika



18.2 sayı



3.0 ribaund



3.9 asist



ortalaması yakaladı.



Ayrıca:



%49 saha içi



%86.6 serbest atış



isabet oranlarıyla oynuyor.



Sacramento'nun hücum organizasyonunda DeRozan hâlâ kilit rol oynarken, takımda ayrıca:



Zach LaVine (19.2 sayı ortalaması)



Domantas Sabonis (sınırlı maçlarda double-double ortalaması)



önemli katkı veriyor.



Kadrosunda Russell Westbrook, Keegan Murray ve Malik Monk gibi isimleri de barındıran Kings'te DeRozan'ın liderliği ve skor katkısı hücum düzeninin dengede kalmasında kritik rol oynuyor.



Ancak Sacramento cephesi için sezon oldukça zor geçiyor. Kings şu anda:



14 galibiyet – 49 mağlubiyet derecesiyle



Batı Konferansı son sırasında bulunuyor.



Lig genelinde zirvede ise 49-15'lik derecesiyle Oklahoma City Thunder ve 44-17'lik San Antonio Spurs yer alıyor.



