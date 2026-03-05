05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Hedef: Dünya şampiyonluğu!

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

calendar 05 Mart 2026 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hedef: Dünya şampiyonluğu!
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, haziran ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Ercan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi ilk kamp çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Takımın hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Ercan, "Hedefimiz şampiyonluk. Olimpiyat ve Avrupa ikincisiyiz. Bu kez bu cam tavanı kırarak dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz." dedi.

Federasyonun desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ercan, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve sporcularına güvendiklerini vurguladı.

''BİR SONRAKİ HEDEFİMİZ...''

Katıldıkları turnuvalarda çoğunlukla ikincilik elde ettiklerini ve artık şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını anlatan Ercan, "Bir sonraki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için antrenmanlarımızı planlı şekilde yapıyoruz. Sporcularımıza hedef bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Antrenör Bülent Ercan, sporcularının dünya şampiyonu olabilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Gökhan Kotan ise şampiyonada kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Güçlü bir birliktelik içinde çalıştıklarını belirten milli sporcu, büyük ve güçlü bir ekip olduklarını kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
