Sergen Yalçın, derbinin 11'ini netleştirdi

Türkiye Kupası'nda Rizespor'u mağlup ederek grup etabını lider tamamlayan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başlarken ilk 11 de netleşmeye başladı.

SAVUNMA HATTI





Sergen Yalçın'ın orta sahada Wilfred Ndidi ve Kristjan Asllani, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'a formayı düşündüğü belirtildi. Siyah-beyazlı takımda forvette ise Hyeon-gyu Oh görev yapacak.



Kırmızı kart cezası nedeniyle Kocaliespor maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Rizespor maçıyla ilk 11'e dönmüştü. Orkun, cezasının ardından Süper Lig'de ise Galatasaray maçıyla yeniden 11'de forma giymeye hazırlanıyor.





TRT Spor'da yer alan habere göre derbide Beşiktaş'ta kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak.Savunma hattının ise Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta derbide savunma hattında yer alması beklenen 4 isim, Süper Lig'deki son Kocaelispor maçında da birlikte oynamıştı.