05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Sergen Yalçın, derbinin 11'ini netleştirdi

Hafta sonu oynayacağı derbiden galibiyetle ayrılmak isteyen siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'ini netleştirmeye başladı.

calendar 05 Mart 2026 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 15:13
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın, derbinin 11'ini netleştirdi
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda Rizespor'u mağlup ederek grup etabını lider tamamlayan Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başlarken ilk 11 de netleşmeye başladı.

SAVUNMA HATTI

TRT Spor'da yer alan habere göre derbide Beşiktaş'ta kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak.

Savunma hattının ise Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta derbide savunma hattında yer alması beklenen 4 isim, Süper Lig'deki son Kocaelispor maçında da birlikte oynamıştı.

ORTA SAHA VE HÜCUM

Sergen Yalçın'ın orta sahada Wilfred Ndidi ve Kristjan Asllani, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'a formayı düşündüğü belirtildi. Siyah-beyazlı takımda forvette ise Hyeon-gyu Oh görev yapacak.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Kocaliespor maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Rizespor maçıyla ilk 11'e dönmüştü. Orkun, cezasının ardından Süper Lig'de ise Galatasaray maçıyla yeniden 11'de forma giymeye hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
