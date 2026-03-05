05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Zeynep Sönmez Hindistan'da Indian Wells'te ilk turu geçti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te karşılaştığı ABD'li rakibini ilk turu geçti

calendar 05 Mart 2026 11:24
Haber: AA
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk tur maçında ABD'li McCartney Kessler'i yenerek ikinci tura yükseldi.

WTA 1000 düzeyindeki turnuvada mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu, rakibi McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

İlk seti tie-break sonucunda kazanan milli tenisçi, ikinci sette rakibine oyun vermeden galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını da gösterdi.

Zeynep, ikinci turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
