05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

calendar 05 Mart 2026 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB FOMGET'te başkanlığa Ahmet Güven seçildi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET) Kulübünde başkanlığa Ahmet Güven seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın Demirkol'dan boşalan ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanlığı'na yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda Ahmet Güven'in seçildiği belirtildi.

1986 yılı Kırşehir doğumlu olan Ahmet Güven'in aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Güven, kadın futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini aktararak, "Geçmişte lisanslı olarak Süper Amatör Lig'de futbol oynadım. Şehrimizde kadın futbolunu mahallelere kadar yayarak gelişimini sağlamak, altyapıya daha fazla önem vererek Türk futboluna ve milli takımımıza yeni sporcular kazandırmak için çalışmalar yapacağız. Katkı ve desteklerinden dolayı tüm camiamızı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
