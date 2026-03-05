05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Bakan Bak'tan milli atıcılara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, atıcılıkta 7 madalya kazanan sporcularımızı tebrik eti.

calendar 05 Mart 2026 11:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bakan Bak'tan milli atıcılara tebrik mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli atıcıları kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2'si altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse ile erkekler 10 metre havalı tabancada üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan trio takımımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.