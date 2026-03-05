05 Mart
Beşiktaş taraftarının paylaşımı İspanyol kanalında

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermemesi, İspanyol ve Türk sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.

calendar 05 Mart 2026 11:45
Geçtiğimiz salı günü yapılan bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminden "İspanya ile tüm müzakereleri kesmelerini" istemişti. Bu gelişmenin ardından X (Twitter) platformu, Sánchez'in kararını öven Türk vatandaşlarının paylaşımlarıyla doldu.

Başlangıçta tepkilerin çoğu ciddi bir tondaydı. Ancak ilerledikçe paylaşımlar daha mizahi bir hâl almaya başladı. Bunlardan biri de Beşiktaş taraftarı Türk kullanıcı İbrahim Dostel tarafından paylaşıldı.

Dostel, eski futbolcu Andrés Iniesta'nın İspanya Milli Takımı formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını, uzun ve dalgalı saçlı bir montajla paylaştı. Bu görsel kısa sürede sınırları aşarak İspanya'da X'te günün en çok görülen paylaşımlarından biri oldu.

Paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"Dünyada tek bir kel İspanyol bile kalmayacak."

Wyoming'in programında

Bu görüntü o kadar yayıldı ki, laSexta kanalındaki "El Intermedio" programında sunucu El Gran Wyoming tarafından da gündeme getirildi.

Wyoming şöyle dedi:

"Beni en çok duygulandıran uluslararası tepki, asil Türk halkından geldi. İspanya'ya en güzel sözlerini ilettiler. Mesela Beşiktaş taraftarı İbrahim adlı anonim bir vatandaş, ve bu tamamen gerçek, bizim uydurmamız değil, 'Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak' diyor."

Komedyen sözlerine şöyle devam etti:

"Teşekkür olarak da Iniesta'nın muhteşem saçlı bir fotoğrafını eklemiş. İspanyollar ve Türkler kardeştir; onların sayesinde artık Matamoroslardan çok Gemeliers'e benzeyeceğiz."

Wyoming bu sözlerle iki toplumdaki saç dökülmesi esprisine gönderme yaptı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.