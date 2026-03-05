Beşiktaş taraftarının paylaşımı İspanyol kanalında

Geçtiğimiz salı günü yapılan bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminden "İspanya ile tüm müzakereleri kesmelerini" istemişti. Bu gelişmenin ardından X (Twitter) platformu, Sánchez'in kararını öven Türk vatandaşlarının paylaşımlarıyla doldu.
Başlangıçta tepkilerin çoğu ciddi bir tondaydı. Ancak ilerledikçe paylaşımlar daha mizahi bir hâl almaya başladı. Bunlardan biri de Beşiktaş taraftarı Türk kullanıcı İbrahim Dostel tarafından paylaşıldı.
Dostel, eski futbolcu Andrés Iniesta'nın İspanya Milli Takımı formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını, uzun ve dalgalı saçlı bir montajla paylaştı. Bu görsel kısa sürede sınırları aşarak İspanya'da X'te günün en çok görülen paylaşımlarından biri oldu.
Paylaşımında şu ifadeyi kullandı:
"Dünyada tek bir kel İspanyol bile kalmayacak."
Wyoming'in programında
Bu görüntü o kadar yayıldı ki, laSexta kanalındaki "El Intermedio" programında sunucu El Gran Wyoming tarafından da gündeme getirildi.
Wyoming şöyle dedi:
"Beni en çok duygulandıran uluslararası tepki, asil Türk halkından geldi. İspanya'ya en güzel sözlerini ilettiler. Mesela Beşiktaş taraftarı İbrahim adlı anonim bir vatandaş, ve bu tamamen gerçek, bizim uydurmamız değil, 'Dünyada tek bir kel İspanyol kalmayacak' diyor."
Komedyen sözlerine şöyle devam etti:
"Teşekkür olarak da Iniesta'nın muhteşem saçlı bir fotoğrafını eklemiş. İspanyollar ve Türkler kardeştir; onların sayesinde artık Matamoroslardan çok Gemeliers'e benzeyeceğiz."
Wyoming bu sözlerle iki toplumdaki saç dökülmesi esprisine gönderme yaptı.
