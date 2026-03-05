Galatasaray'ın yeni lideri İlkay Gündoğan

Fernando Muslera'nın ardından takım içindeki liderlik rolünü üstlenen isimlerden biri İlkay Gündoğan oldu.
Özellikle yerli futbolcuların ve Alman kökenli oyuncuların birçok konuda İlkay'a danıştığı ortaya çıktı.
Maç içi pozisyonlar, saha içi yerleşimler, antrenman alışkanlıkları ve profesyonel kariyer yönetimi gibi konularda sık sık tecrübeli oyuncunun görüşüne başvurulduğu öğrenildi.
GALATASARAY FORMASIYLA 28 MAÇ
Sezon başında Manchester City'den ayrılarak çocukluktan bu yana tuttuğu takım olan Galatasaray'a transfer olan İlkay, bu sezon 28 resmi maça çıkıp 2 gol ve 4 asist rakamları yakaladı.
