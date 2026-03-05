Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Galatasaray serisi!

05 Mart
Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'nda Galatasaray ile oynadığı 9 derbide yenilgi yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. 

İLK DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.

Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun ile cevap verdi.

İlk derbi, böylece 2-2 berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ 6'DA 6 YAPTI

Tüpraş Stadı'nda oynanan sonraki 6 derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ın "Dolmabahçe"den puanla ayrılmasına izin vermedi.

Beşiktaş, 2017-2018'deki derbiyi 3-0 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle elde etti.

Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic, 2018-2019 sezonundaki derbide sahneye çıkan isim oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in kafa golüyle geldi.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou kaydettiği gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.

Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti.

Sonraki sezon Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile cevap veren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştı.

BEŞİKTAŞ'IN İL YENİLGİSİ

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbilerde siyah-beyazlı takım, 2023-2024'te ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini 2023-2024 sezonunda yaşayan Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Moatasem Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu maçta yeni evinde oynadığı Galatasaray derbilerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

 - Galatasaray'ın namağlup serisi "Dolmabahçe"de sona erdi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynanan derbi maçta gülen taraf Beşiktaş oldu.

"Dolmabahçe"ye namağlup gelen sarı-kırmızılı takım, ligdeki tek yenilgisini siyah-beyazlı takıma konuk olduğu müsabakada yaşadı.

Beşiktaş, Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1'lik skorla derbi zaferine uzanırken, sarı-kırmızılı takımın maçtaki tek golünü Lucas Torreira kaydetti.

TÜPRAŞ STADI'NDAKİ MAÇLAR

"Dolmabahçe"de oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Sezon Takımlar Sonuç
2016-2017 Beşiktaş-Galatasaray 2-2
2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0
2019-2020 Beşiktaş-Galatasaray 1-0
2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0
2021-2022 Beşiktaş-Galatasaray 2-1
2022-2023 Beşiktaş-Galatasaray 3-1
2023-2024 Beşiktaş-Galatasaray 0-1
2024-2025 Beşiktaş-Galatasaray 2-1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
