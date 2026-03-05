Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Galatasaray serisi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.
İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
"Yeni Dolmabahçe"de Galatasaray'a büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.
Siyah-beyazlılar, bir maçın dışında 8 derbide de gol atmayı başardı. Beşiktaş, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
İLK DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI
Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı.
Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Marcelo ve Cenk Tosun ile cevap verdi.
İlk derbi, böylece 2-2 berabere sona erdi.
BEŞİKTAŞ 6'DA 6 YAPTI
Tüpraş Stadı'nda oynanan sonraki 6 derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ın "Dolmabahçe"den puanla ayrılmasına izin vermedi.
Beşiktaş, 2017-2018'deki derbiyi 3-0 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle elde etti.
Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0 kazandı. Siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic, 2018-2019 sezonundaki derbide sahneye çıkan isim oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in kafa golüyle geldi.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou kaydettiği gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu.
Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray, 2021-2022 sezonunda Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti.
Sonraki sezon Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar ile cevap veren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştı.
BEŞİKTAŞ'IN İL YENİLGİSİ
Tüpraş Stadı'nda oynanan derbilerde siyah-beyazlı takım, 2023-2024'te ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.
Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini 2023-2024 sezonunda yaşayan Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Moatasem Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçta yeni evinde oynadığı Galatasaray derbilerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadı.
- Galatasaray'ın namağlup serisi "Dolmabahçe"de sona erdi
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynanan derbi maçta gülen taraf Beşiktaş oldu.
"Dolmabahçe"ye namağlup gelen sarı-kırmızılı takım, ligdeki tek yenilgisini siyah-beyazlı takıma konuk olduğu müsabakada yaşadı.
Beşiktaş, Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1'lik skorla derbi zaferine uzanırken, sarı-kırmızılı takımın maçtaki tek golünü Lucas Torreira kaydetti.
TÜPRAŞ STADI'NDAKİ MAÇLAR
"Dolmabahçe"de oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
|Sezon
|Takımlar
|Sonuç
|2016-2017
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-2
|2017-2018
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-0
|2018-2019
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-0
|2019-2020
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-0
|2020-2021
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-0
|2021-2022
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1
|2022-2023
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-1
|2023-2024
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-1
|2024-2025
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1