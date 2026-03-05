05 Mart
Göztepe'den Başakşehir'e büyük üstünlük

Cumartesi günü Fatih Terim stadında Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, rakibine büyük üstünlük kurmuş durumda

Süper Lig'de Cumartesi günü Fatih Terim Stadı'nda RAMS Başakşehir FK ile Avrupa yolunda son derecek kritik bir maça çıkacak Göztepe, rakibine karşı son yıllarda bariz üstünlük kurdu.

Göztepe, Başakşehir'le oynadığı son 7 Süper Lig maçının 5'ini kazanmasını bildi. Rakibine sadece 1 kez yenilen sarı-kırmızılılar, 1 maçını da berabere tamamladı.

Son 7 karşılaşma baz alındığında 2020-2021 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabaka golsüz berabere bitti. Göztepe, evindeki rövanşı ise 2-1 kazandı. Göztepe, Süper Lig'de küme düştüğü 2021-2022 sezonunda ise Başakşehir'i iki maçta da yenmeyi başardı. İzmir ekibi evinde ve deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yenerek rakibinden 6 puan aldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON

Geçen sezon ise iki takım birbirini 4-1'lik skorla yendi. İstanbul'da oynanan maç Başakşehir lehine 4-1 sonuçlanırken, Gürsel Aksel Stadı'nda ise Göztepe aynı skorla galip gelmesini bildi.

Göztepe, bu galibiyetle 11 maçlık kazanamama serisini bitirip çıkışa geçmişti.

Bu sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçta zafer yine Göztepe'nin oldu. Juan'ın jeneriklik golüyle rakibini 1-0 yenen Göztepe Başakşehir'i yine sahadan eli boş gönderdi.

Bu sezon da 4 maçlık kazanamama serisi yakalayan sarı-kırmızılılar bir kez daha Başakşehir karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefleyecek. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlığı süren sol bek ve takım kaptanı İsmail Köybaşı dışında eksik bulunmuyor.

