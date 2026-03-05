Galatasaray - Liverpool bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile oynayacağı ilk maçın bilet fiyatları belirledi.
Buna göre en pahalı (Premium) bilet, 50 bin TL olarak belirlendi. Bu kategoride Delux 48 bin lira, Lux 46 bin lira, Classic ise 44 bin TL olarak fiyatlandırıldı.
1. kategori tribün biletlerine 30 bin TL, 11. kategori bilet fiyatlarına ise 2.300 TL olarak fiyat kondu.
