05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!

Anadolu Efes'te Shane Larkin, parkeden 4-6 hafta daha uzak kalacağı açıklandı.

05 Mart 2026 15:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, sakatlığı bulunan milli oyuncu Shane Larkin'in 4-6 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasık bölgesinden sakatlığı bulunan kaptanımız Shane Larkin'in planlı kontrol muayenesi Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilmiş, yapılan kapsamlı tetkiklerde oyuncumuz için yeni bir cerrahi muayeneye gerek bulunmadığı fakat kaptanımızın tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Sahalardan 4-6 hafta daha uzak kalması beklenen kaptanımızın tedavi süreci, sağlık ekibimiz ve teknik kadromuz tarafından periyodik olarak değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

''TAKIMA KATILDIĞIMDA BİLİYORDUM''

Başantrenör Pablo Laso ise Larkin'in sakatlığının takım için zor bir durum olduğunu söyleyerek, "Kaptanımız Shane Larkin'in yüzde yüz sağlıklı bir şekilde bizimle olmasını istiyor ve onun en kısa sürede aramıza katılmasını umuyorum. Bu süreçteki özverili çalışmaları için kulübümüzün sağlık ekibine, Shane Larkin'e ve kulüp organizasyonumuza da teşekkür etmek istiyorum. Kaptanımızı Türkiye Kupası'nda oynatmak için gayret gösterdik ancak bu mümkün olamadı. Takımımıza katıldığım dönemde de Shane Larkin'in bir süre sahalarda olamayacağını biliyordum. Şimdi en kısa sürede yeniden bizimle olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
