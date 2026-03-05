05 Mart
Austin Reaves'e yaz döneminde yoğun ilgi bekleniyor

Los Angeles Lakers'ın genç guardı Austin Reaves, yaklaşan yaz döneminde NBA'de serbest oyuncu piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olabilir.

calendar 05 Mart 2026 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sports Illustrated yazarı Chris Mannix, Run It Back podcast programında yaptığı açıklamada Reaves'in bu yaz lig genelinde ciddi bir talep göreceğini belirtti.

Mannix konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Austin Reaves için bu yaz ciddi bir piyasa oluşacak. Büyük bir piyasa. Lakers onun için ödeme yapmak zorunda kalacak."

Lakers yönetiminin Reaves'i kadroda tutmayı yaz dönemindeki en önemli önceliklerinden biri olarak gördüğü belirtiliyor. Ancak kulüp, oyuncunun son serbest oyuncu döneminde imzaladığı nispeten uygun maliyetli sözleşmeye benzer bir anlaşmayı bu kez elde etmenin zor olacağını biliyor.

Buna rağmen Mannix'e göre Lakers cephesi, Reaves'i takımda tutabilecekleri konusunda halen oldukça iyimser.

Kulübün asıl odaklandığı nokta ise, Reaves ve Luka Doncic etrafında doğru kadro yapılanmasını kurmak. Lakers yönetimi özellikle:

Savunma yönü güçlü oyuncular

Hücumda etkili olan Reaves ve Doncic'i tamamlayabilecek dengeleyici parçalar

eklemeyi hedefliyor.

Mannix ayrıca Lakers'ın kadro yapılanması konusunda Dallas Mavericks'in 2024 NBA Finalleri'ne çıkan kadro modelini incelediğini aktardı.

Bu model doğrultusunda Lakers'ın, Mavericks'te Daniel Gafford ve Dereck Lively II gibi oyuncuların üstlendiği role benzer bir katkı sağlayabilecek doğal bir pivot arayışına girebileceği ifade ediliyor.

Mannix, özellikle Daniel Gafford'un bu noktada potansiyel bir hedef olabileceğini belirtti. Tecrübeli pivotun trade deadline öncesinde sık sık takas söylentilerine konu olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, gelecek sezon için 8.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip. Ayton'ın sözleşme durumu da Lakers'ın uzun rotasyonu konusunda nasıl bir strateji izleyeceğini etkileyebilecek faktörlerden biri olarak görülüyor.

