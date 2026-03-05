05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk günü tamamlandı

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk günü tamamlandı

05 Mart 2026 16:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk günü tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporculardan Mehmet Ayberk Koşak finale çıkarken, Kerem Şener ve Bengisu Yıldız yedek finalist oldu.

Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da başlayan yarışmanın ilk gününde erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak halka ve yer aletinde, Kerem Şener halka, paralel bar ve yer aletinde, Hasan Bulut ise paralel barda mücadele etti.

Kadınlarda Bengisu Yıldız da dengesiz barlar ile atlama masasında yarıştı.

Erkekler halka aletinde 13.500 puanla 8. sırada yer alan Mehmet Ayberk Koşak, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Kerem Şener ise 12.866 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.

Yer aletinde Mehmet Ayberk Koşak 13.500 puanla 13'üncü, Kerem Şener ise 12.336 puanla 23. sırada yer aldı.

Paralel barda 13.166 puanla 9. sırada kendisine yer bulan Kerem Şener, birinci yedek finalist oldu. Hasan Bulut ise 10.966 puanla yarışmayı 18. sırada bitirdi.

Kadınlar atlama masasında 12.416 puan elde eden Bengisu Yıldız, 10. sırada yer alarak yedek finalist olurken, dengesiz barlarda da 11.733 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.

Yarışmanın ikinci gününde erkekler barfiks aletinde Kerem Şener ve Hasan Bulut, kulplu beygirde ise Mehmet Ayberk Koşak ile Hasan Bulut mücadele edecek.

Kadınlarda Bengisu Yıldız denge aletinde, Sevgi Seda Kayışoğlu ise denge ve yer aletinde yarışacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
