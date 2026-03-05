Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar'dan sevindirici haber geldi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana giden Slovak stoper, mücadele boyunca kenardan arkadaşlarını motive etmişti.
A Spor'un haberine göre Skriniar, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının yüzde 90 ihtimalle Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin saha içindeki liderlerinden biri olan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Slovak futbolcu söz konusu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tedavisi devam eden sarı-lacivertlilerin kaptanının sahalara dönüş maçı büyük oranda netleşti.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar'dan sevindirici haber geldi.
Fenerbahçe
