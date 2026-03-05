Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar'dan sevindirici haber geldi.



Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana giden Slovak stoper, mücadele boyunca kenardan arkadaşlarını motive etmişti.



A Spor'un haberine göre Skriniar, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının yüzde 90 ihtimalle Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.



PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin saha içindeki liderlerinden biri olan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Slovak futbolcu söz konusu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.







