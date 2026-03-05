05 Mart
Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tedavisi devam eden sarı-lacivertlilerin kaptanının sahalara dönüş maçı büyük oranda netleşti.

calendar 05 Mart 2026 17:33
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye büyük müjde: Milan Skriniar
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar'dan sevindirici haber geldi.

Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için deplasmana giden Slovak stoper, mücadele boyunca kenardan arkadaşlarını motive etmişti.

A Spor'un haberine göre Skriniar, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli savunmacının yüzde 90 ihtimalle Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin saha içindeki liderlerinden biri olan Skriniar, bu sezon 35 karşılaşmada forma giydi. Slovak futbolcu söz konusu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



