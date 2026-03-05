Robert Lewandowski: 'Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz'

Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, forvet oyuncularının gelişimi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kariyerinin 22. sezonunu geçiren Polonyalı yıldız, günümüzde futbol eğitiminde bireyselliğe daha az yer verildiğini ve eskisi kadar farklı karakterde oyuncuların yetişmediğini söyledi.
"BÜYÜK BİR GOLCÜ OLMAYI AKADEMİDE ÖĞRENEMEZSİNİZ"
Lewandowski, akademilerin artık birbirine çok benzeyen futbolcular yetiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz. Akademiler birbirine benzeyen oyuncular yetiştiriyor. Bir forvet farklı düşünmeli, takımın yaptığı şeyleri yapmamalı."
"FUTBOLU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ KOPYALA-YAPIŞTIR GİBİ"
Deneyimli golcü, modern futbol eğitim sistemini eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki hâlâ benzersiz ve sıra dışı oyuncular var. Ama kesinlikle eskisinden daha az. Akademilerden birbirine çok benzeyen oyuncular çıkıyor. Futbolu öğretme yöntemleri adeta kopyala-yapıştır gibi. Bir fabrika gibi çalışıyor. Oysa forvet farklı bir pozisyondur."
"HERKESİN YAPTIĞI ŞEYİ YAPAMAZSINIZ"
Forvet oyuncularının farklı bir zihniyete sahip olması gerektiğini vurgulayan Lewandowski, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Farklı olmanız gerekir. Farklı düşünmeniz gerekir. Her geçen yıl bunu daha az görüyorum. Bu sadece yetenek meselesi değil. En önemli şey zihniyet; takımın geri kalanından farklı düşünme cesaretidir. Herkesin yaptığı şeyi yapamazsınız. Takımın ya da başkalarının sizden beklediği yerde duramazsınız. Bir forvet, nereye gitmesi gerektiğini ve topun nereye düşeceğini bilmelidir. Çünkü sahada bunu gerçekten bilen tek kişi odur. Bu bir içgüdüdür."
