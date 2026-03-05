05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Robert Lewandowski: "Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz"

Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, forvet oyuncularının gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Mart 2026 18:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Robert Lewandowski: 'Büyük golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz'
Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski, forvet oyuncularının gelişimi hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kariyerinin 22. sezonunu geçiren Polonyalı yıldız, günümüzde futbol eğitiminde bireyselliğe daha az yer verildiğini ve eskisi kadar farklı karakterde oyuncuların yetişmediğini söyledi.

"BÜYÜK BİR GOLCÜ OLMAYI AKADEMİDE ÖĞRENEMEZSİNİZ"

Lewandowski, akademilerin artık birbirine çok benzeyen futbolcular yetiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir golcü olmayı akademide öğrenemezsiniz. Akademiler birbirine benzeyen oyuncular yetiştiriyor. Bir forvet farklı düşünmeli, takımın yaptığı şeyleri yapmamalı."

"FUTBOLU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ KOPYALA-YAPIŞTIR GİBİ"

Deneyimli golcü, modern futbol eğitim sistemini eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki hâlâ benzersiz ve sıra dışı oyuncular var. Ama kesinlikle eskisinden daha az. Akademilerden birbirine çok benzeyen oyuncular çıkıyor. Futbolu öğretme yöntemleri adeta kopyala-yapıştır gibi. Bir fabrika gibi çalışıyor. Oysa forvet farklı bir pozisyondur."

"HERKESİN YAPTIĞI ŞEYİ YAPAMAZSINIZ"

Forvet oyuncularının farklı bir zihniyete sahip olması gerektiğini vurgulayan Lewandowski, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Farklı olmanız gerekir. Farklı düşünmeniz gerekir. Her geçen yıl bunu daha az görüyorum. Bu sadece yetenek meselesi değil. En önemli şey zihniyet; takımın geri kalanından farklı düşünme cesaretidir. Herkesin yaptığı şeyi yapamazsınız. Takımın ya da başkalarının sizden beklediği yerde duramazsınız. Bir forvet, nereye gitmesi gerektiğini ve topun nereye düşeceğini bilmelidir. Çünkü sahada bunu gerçekten bilen tek kişi odur. Bu bir içgüdüdür."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
