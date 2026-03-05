Agbadou, yine duvar ördü

Beşiktaş'ın devre arasında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Emmaneul Agbadou, savunmada duvar örmeye devam ediyor.
Savunmada her maç neredeyse farklı partnerler ile oynayan Fildişili savunmacı, bu kez Tiago Djalo ile birlikte stoper tandemini oluşturdu.
28 yaşındaki futbolcu, maç boyunca Rizesporlu oyunculara geçit vermedi. 90 dakika boyunca tam konsantrasyon ile oynayan Agbadou, savunmanın vazgeçilmezi oldu.
Agbadou, Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana maç kaçırmadı ve 5 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi.
