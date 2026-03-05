05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Galatasaray'a 2 müjde; derbiye tam kadro

Kupada turunu atan Galatasaray, Beşiktaş derbisine döndü. Alanya maçında kadroya alınmayan Sallai ve Yunus'un da durumu iyi ve cumartesi günü göreve hazır.

calendar 05 Mart 2026 08:42
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Kupada Alanyaspor'u yenerek 4'te 4 yapan ve turunu atan Galatasaray'da rota Beşiktaş derbisine çevrildi.

En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi.

Kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır olduğu belirtildi. Ki bu oyuncuların da takıma katılması ile rekabet üst düzeye çıktı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR...

Sezonun ilk devresinde kadro derinliğinde sıkıntı çeken Buruk şimdi ise kadro bolluğunun tatlı telaşı içerisinde. Özellikle de kanat rotasyonunda Buruk karar verebilmiş değil...

Buruk ayrıca son haftaların formda ve yenilmez takımı Beşiktaş'a karşı taktik çalışmalarına da başladı.

Önde Osimhen'le başlayan baskı anlayışına derbide de devam edecek olan Buruk, orta sahada da üstünlüğü ele alıp erken gol bularak sonuca gitmek istiyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
