Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama: 'Madde yok'

Galatasaray'ın sezon başında rekor kırarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen... Olağanüstü! Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi." ifadelerini kullandı.
'SÖZLEŞMESİNDE MADDE YOK'
Son olarak Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi için konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri sarf etti:
"Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim."
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.
Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen... Olağanüstü! Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi." ifadelerini kullandı.
'SÖZLEŞMESİNDE MADDE YOK'
Son olarak Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi için konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri sarf etti:
"Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim."
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.