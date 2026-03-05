05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama: 'Madde yok'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in geleceği için konuştu.

calendar 05 Mart 2026 08:29
Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama: 'Madde yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın sezon başında rekor kırarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, Nijeryalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen... Olağanüstü! Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz. Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi." ifadelerini kullandı.

'SÖZLEŞMESİNDE MADDE YOK'

Son olarak Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi için konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri sarf etti:

"Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim."

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 17 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.