Galatasaray, mağazacılıkta rekora koşuyor

Galatasaray, ürün ve forma satışında 5.5 milyar TL ciroya ulaştı ve bu rakamlarla birlikte rekorunu güncelledi.

calendar 05 Mart 2026 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yüzde 18 olan kârını yüzde 38'e çıkaran Galatasaray Mağazacılık AŞ, 5.5 milyar TL ciroya ulaştı.

Uzun zamandır çalışması yapılan halka arz işleminin bu sene içinde tamamlanması planlanıyor. Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren GS Store, son retro serisiyle bu sezon da aynı hedefe ilerliyor.

LIVERPOOL MAÇI SATIŞLARI PATLATACAK

Haftaya Liverpool ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında rekor satış bekleniyor.

Galatasaraylı taraftarların büyük ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulübün kasasını dolduruyor.

SON HABERLER
  
  • KL
