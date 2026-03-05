Fenerbahçe'de Sidiki Chreif gollerine başladı!

Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonu kiralık formülü ile kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif İstanbul'a alıştı.
19 yaşındaki dev forvet, sarı lacivertli forma ile çıktığı son iki maçta da gol sevinci yaşadı.
GOLLER DEPLASMANDA GELDİ
İlk golünü Antalyaspor karşısında kaydeden Fransız forvet, 1 puanın alınmasında aslan payına sahip olurken, Gaziantep FK'ya attığı gol ile de tur kapısını araladı.
