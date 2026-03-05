05 Mart
Trabzonspor'un golcü sezonu

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 29 karşılaşmada rakip fileleri 63 kez havalandırarak maç başına 2,17 gol ortalaması yakaladı.

calendar 05 Mart 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un golcü sezonu
Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor, bu sezon gol üretme konusunda sıkıntı yaşamıyor.

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 29 karşılaşmada rakip fileleri 63 kez havalandırarak maç başına 2,17 gol ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 24 maçta 48 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 müsabakada 15 gol attı. 

SON 6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezon içindeki en golcü dönemini yaşıyor.

En son 2019-2020 sezonunda 24 haftada 57 gol atan Karadeniz ekibi, 2020-2021'de 31, 2021-2022'de 42, 2022-2023'te 39, 2023-2024'te 38 ve 2024-2025'te 39 gol kaydetti. 

SADECE 3 MAÇTA GOL ATAMADI!

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 29 karşılaşmanın sadece 3'ünde rakip filelere gol bırakamadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaların yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol kaydedemedi.

ONUACHU TUTULAMIYOR

Trabzonspor'da söz konusu dönemde Paul Onuachu, attığı gollerle bordo-mavilileri taşıyan isimlerin başında geldi.

Nijeryalı futbolcu, ligde 21 maçta 18 golle gol krallığında ilk sırada yer alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Toplam 24 maçta 20 gole ulaşan Onuachu, Trabzonspor'un golcü sezonu yaşamasında önemli katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
