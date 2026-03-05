Okan Buruk'tan karar: Nhaga ile devam

Galatasaray'ın son anda Trabzonspor'un elinden kaptığı Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktığı kupadaki Alanyaspor maçında bulduğu şansı iyi değerlendirdi.
Sol ayağıyla klas bir gol atan genç futbolcu, taraftarlardan geçer not aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, 18 yaşındaki Gineli orta sahaya Süper Lig'de de şans verecek ve Nhaga'yı hamle oyuncusu olarak ikinci yarılarda kullanacak.
