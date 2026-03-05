Fenerbahçe'de başkan Saran da hastalandı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco'nun durumunu yakından takip ederken İtalyan hocayı hastanede ziyaret etti.
Genç teknik adama moral veren Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği ve takımla birlikte Gaziantep'e gidemediği bildirildi.
Başkan Saran'ın durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği ifade edildi.
Sadettin Saran'ın, oyuncularla da telefonla tek tek görüşüp Gazientep maçı öncesi moral verdiği belirtildi.
