05 Mart
Antalyaspor-Samsunspor
20:30
05 Mart
Bodrum FK-Iğdır FK
20:30
05 Mart
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
20:30
05 Mart
Eyüpspor-Konyaspor
20:30
05 Mart
Tottenham-C.Palace
23:00
05 Mart
Basel-Grasshopper
22:30
05 Mart
Thun-St. Gallen
22:30
05 Mart
Lyon-Lens
23:10
05 Mart
Dinamo Moscow-S. Moskova
20:45

Halil Dervişoğlu'ndan Ahmet Çakar'ın olay yorumuna cevap

Eski hakem Ahmet Çakar, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası tepki gösterdi. Halil Dervişoğlu hakkında yorumlara cevap verdi.

calendar 05 Mart 2026 09:33 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 09:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında Taylan Antalyalı'nın Wilfired Ndidi'ye, Taylan Antalyalı'nın ise Kristjan Asllani'ye müdahalelerin ardından gerginlik yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular, sert müdahaleleri nedeniyle iki futbolcuya tepki gösterdi.

Maçın ardından eski Ahmet Çakar, Sky Spor adlı YouTube kanalında yaptığı yorumda Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya tepki gösterdi.

"TERBİYESİZLİKTEN ÖTE, AYIP"

Ahmet Çakar konuyla ilgili olarak "Taylan. Halil. Hangi Halil? Soyadı neydi? Dervişoğlu! Taylan! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba "Girin mi?" dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var." dedi.

"AYNAYA BAKIN VE..."

Ayrıca Ahmet Çakar "Önemli oyuncular sakatlanırsa; Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak; kırmızı kart yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan... Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlar mışız' filan diyebilirsiniz kendinize..." ifadelerini kullandı.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN CEVAP

Öte yandan Halil Dervişoğlu, kendisi ile ilgili tepkiler üzerine yaptığı açıklamada "Topu kapma durumum oldu. Adamın ayağına basmadım. Biliyor öyle bir niyetli insan olmadığımı. Düştüğünden sonra özür dilemek istedim ondan... Fakat bana orada bir şeyler dedikten sonra ben de biraz sinirlendim. Orada bir gerginlik oldu. İnsanların aklına geldiği şeyler... Öyle bir insan da değiliz. Öyle bir niyetimiz de yok." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
